Черное или белое? Эксперты делают ставки на бой Мейвезера и Макгрегора



В предвкушении " боя века" , как уже прозвали предстоящую встречу между американским боксером Флойдом Мейвезером и бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором , эксперты, спортивные обозреватели и букмекерские конторы буквально " раскалили" СМИ и Интернет, горячо споря о том, что фаворит боя, который состоится уже буквально через несколько часов, сообщает " Спорт-Экспресс".

Как это часто бывает, единого мнения нет и каждый приводит свои доводы. В частности, одни делают ставку на американца — так как бой пройдет по правилам бокса, и ирландец будет вынужден действовать в стесненных для себя обстоятельствах. Более того, если в запале боя он забудется и применит удар ногой, локтем, или захват — его ожидает крупный денежный штраф, который может свести на нет заработок Макгрегора даже в том случае, если он победит.



Не в пользу ирландца выступают и те, кто считает его " атакующую" манеру ведения боя скорее минусом в предстоящей схватке — они считают, что Макгрегор быстро выдохнется, в то время как Мейвезер более склонен к экономящей силы оборонительной тактике.



С другой стороны, именно то, что Макгрегор не является профессиональным боксером — многие ставят ему в плюс — Мейвезер не будет знать, чего ожидать от соперника — любое действие ирландца может стать для боксера " сюрпризом".



Но в чем многие соглашаются друг с другом — так это в том, что нас ждет яркое шоу и незабываемый бой. Многие призывают именно так и относиться к происходящему — не воспринимать будущий бой как чисто спортивное состязание, а постараться получить удовольствие от " игры" двух именитых бойцов, сумевших приковать к себе пристальные взгляды спортивных функционеров со всего мира.