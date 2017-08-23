Американский сервис аренды автомобилей Hertz прекращает работу в России

Компания «Ричмонт транспортные услуги», которая оказывает в России услуги аренды автомобилей под брендом Hertz, прекращает работу, сообщил RNS источник, знакомый с ситуацией.

«Hertz закрывается», — сказал собеседник RNS. По его словам, это связано с развитием каршеринговых сервисов в России, с которыми Hertz не может конкурировать.

В материалах обладателя мастер-франшизы Hertz в России — «Ричмонт транспортные услуги» (принадлежит американской Richmont Holdings — компании, инвестирующей в производителей потребительских товаров) говорится о намерении обратиться с заявлением в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом. Компания сделала соответствующее уведомление 15 августа. Иск о банкротстве еще не зарегистрирован в картотеке суда.

При звонке в российское представительство компания уведомляет об отсутствии на месте оператора, на сайте невозможно забронировать автомобиль, информация о наличии станций аренды в России на сайте hertz.com также в настоящий момент отсутствует.

Hertz — одна из крупнейших мировых компаний по аренде автомобилей. Американская Hertz Corporation — дочерняя компания Hertz Global Holdings, которая управляет сервисами по аренде под брендами Hertz, Dollar и Thrifty в 9,7 тыс. точках (собственных и по франшизе) в Северной Америке, Европе, Латинской Америке, Африке, Ближнем Востоке, Азии, Австралии и Новой Зеландии, говорится на его сайте.

Первое представительство Hertz открылось в Москве в 1996 году. Н20 городов, 33 станции, более 1500 автомобилей, говорится на сайте сервиса. У Hertz было несколько категорий автомобилей, стоимость аренды в Москве в сутки начиналась от 1,86 тыс. руб. По данным СПАРК, выручка Hertz в России в 2016 году снизилась на 11,5% до 504 млн рублей, чистая прибыль — на 61% до 43 тыс. рублей.

В Hertz Corporation и Richmont Holdings на момент публикации материала не ответили на запрос RNS.