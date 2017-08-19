Собянин об идее переноса столицы за Урал: раньше чиновников ссылали в Сибирь менее затратно

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал идею перенести столицу России за Урал, назвав её «гениальной».

«Перенести столицу на Дальний Восток — «гениальная» идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — написал Собянин на своей странице в соцети «ВКонтакте».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский , в свою очередь, заявил, что для переноса столицы России за Урал нет ни экономических, ни исторических, ни юридических оснований.