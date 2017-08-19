Скончался первый главком ВВС России Петр Дейнекин

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости . Первый главнокомандующий Военно-Воздушных сил России Петр Дейнекин , занимавший этот пост с 1992 по 1998 год, скончался в субботу у себя дома, заявил РИА Новости его сын Михаил Дейнекин.

Ранее в СМИ появилась информация о кончине Дейнекина.

"Да, это так", — сказал РИА Новости Михаил Дейнекин.

Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, когда и где пройдут похороны экс-главкома ВВС.