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Скончался первый главком ВВС России Петр Дейнекин
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Первый главнокомандующий Военно-Воздушных сил России Петр Дейнекин, занимавший этот пост с 1992 по 1998 год, скончался в субботу у себя дома, заявил РИА Новости его сын Михаил Дейнекин.
Ранее в СМИ появилась информация о кончине Дейнекина.
"Да, это так", — сказал РИА Новости Михаил Дейнекин.
Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, когда и где пройдут похороны экс-главкома ВВС.
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