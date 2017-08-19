В Госдуме прокомментировали идею переноса столицы

Госдуме отказались лишать Москву столичного звания и переносить столицу в Сибирь, назвав такую идею нецелесообразной.

«Это вообще неверный подход. Какой смысл уходить за Урал, что это нам даст? На мой взгляд, самое главное в этом вопросе — необходимость пересмотреть, может быть, межбюджетные отношения, потому что регионы очень зависимы от федерального центра. Нужно расставить чуть больше приоритеты в регионах, заботиться о населении, чтобы люди не убегали с малой родины, а гордились ей, развивали предприятия, строили бизнес», — сказала зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева

Парламентарий не видит ничего плохого в том, что в Москве сосредоточена вся власть и большая часть российского капиталов. По ее словам, каждый регион в России уникален и имеет собственные преимущества, которые следует развивать, передает RT.

Гусева предложила региональным властям «встать над картой и посмотреть, в чём приоритеты и плюсы региона, чем можно отличаться от других». «Тогда люди никуда не поедут», — считает депутат.