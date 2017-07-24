Надежда Белого дома: 28-летняя Хоуп Хикс

Одна из советников и доверенных лиц президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс будет исполнять обязанности директора по коммуникациям Белого дома. Хикс будет работать на этой должности, пока вашингтонская администрация подыскивает постоянную замену на место ушедшего в отставку Энтони Скарамуччи.
11:14 фоторепортаж
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Хоуп Хикс родилась 21 октября 1988 года в Гринвиче
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В настоящее время Хикс является директором Белого дома по стратегическим коммуникациям, но ее полномочия по работе с общественностью будут расширены
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В начале президентской кампании Трампа в 2015 году Хикс была его пресс-секретарем
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В 11-летнем возрасте Хикс стала моделью, ее услугами пользовался бренд Ralph Lauren
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Хоуп Хикс (справа)
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