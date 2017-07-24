Надежда Белого дома: 28-летняя Хоуп Хикс
Одна из советников и доверенных лиц президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс будет исполнять обязанности директора по коммуникациям Белого дома. Хикс будет работать на этой должности, пока вашингтонская администрация подыскивает постоянную замену на место ушедшего в отставку Энтони Скарамуччи.
11:14 фоторепортаж
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