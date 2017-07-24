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Гуам под ударом

Гуам — остров в западной части Тихого океана, оказавшийся под пристальным вниманием в последние дни. Недавно Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», а в Пхеньяне в ответ заявили, что изучают возможность ракетного удара по острову Гуам, где расположены американские военные базы. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в серьезности намерений Пхеньяна, государственное информагентство КНДР крупным планом показало карту, на которой обозначена траектория полета ракеты. Как живет тихоокеанский Гуам — в нашей фотогалерее
10:33 фоторепортаж
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Американские военные самолеты на авиабазе Андерсен на острове Гуам
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Ким Чен Ын дал понять, что Пхеньян пока откладывает выполнение этого плана и ждет, что Вашингтон сделает первый шаг к примирению. Однако жестов доброй воли со стороны США не последовало
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Глава Пентагона Мэттис предупредил, что попытка удара по американской территории неотвратимо приведет к войне
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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer
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