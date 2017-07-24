Гуам под ударом
Гуам — остров в западной части Тихого океана, оказавшийся под пристальным вниманием в последние дни. Недавно Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», а в Пхеньяне в ответ заявили, что изучают возможность ракетного удара по острову Гуам, где расположены американские военные базы. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в серьезности намерений Пхеньяна, государственное информагентство КНДР крупным планом показало карту, на которой обозначена траектория полета ракеты. Как живет тихоокеанский Гуам — в нашей фотогалерее
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