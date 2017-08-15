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В Госдепе прокомментировали сообщения о поставках двигателей из Украины в КНДР
Соединённые Штаты серьёзно относятся к сообщениям о поставках двигателей из Украины в КНДР. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.
«Разумеется, мы знаем об этом сообщении. Это вопрос, который мы воспринимаем очень серьёзно, если такой случай был», — отметила она.
По её словам, в прошлом Украины «предотвратила поставку важных материалов в страны», которые вызывают у США беспокойство.
14 августа The New York Times сообщила, что Северная Корея могла на чёрном рынке приобрести для своих баллистических ракет двигатели, произведённые на Украине.
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман назвал провокацией данную информацию.
Эксперт в разговоре с НСН прокомментировал сообщения о возможной закупке КНДР украинских двигателей.
Подробнее — в материале RT.
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