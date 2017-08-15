В Госдепе прокомментировали сообщения о поставках двигателей из Украины в КНДР

Соединённые Штаты серьёзно относятся к сообщениям о поставках двигателей из Украины в КНДР. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Разумеется, мы знаем об этом сообщении. Это вопрос, который мы воспринимаем очень серьёзно, если такой случай был», — отметила она.

По её словам, в прошлом Украины «предотвратила поставку важных материалов в страны», которые вызывают у США беспокойство.

14 августа The New York Times сообщила, что Северная Корея могла на чёрном рынке приобрести для своих баллистических ракет двигатели, произведённые на Украине.

Эксперт в разговоре с НСН прокомментировал сообщения о возможной закупке КНДР украинских двигателей.

Подробнее — в материале RT.