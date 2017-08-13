Турецкие врачи прячут Коксаки под другими диагнозами

К концу недели Турция согласилась на тщательную дезинфекцию общественных мест и отельных бассейнов. К этому моменту более полутысячи наших соотечественников уже заразились вирусом Коксаки. Такова статистика Роспотребнадзора , который курортную зону вокруг турецкой Антальи — а это Сиде, Аланья, Белек, Кемер — признал небезопасной. Ростуризм на своем сайте опубликовал разъяснения, как туристы могут вернуть деньги при отказе от путевки в Турцию.

В своем первом репортаже о вспышке вируса Коксаки в начале этой недели я привел пример отеля «Кристал Параизо Верде» в Белеке, где почти все дети были заражены этим вирусом. Уже на следующий день из отеля пришло гневное письмо о том, что на самом деле ни одного зафиксированного случая там нет, что я ссылаюсь только на отзывы туристов с одного популярного сайта и что заразиться можно было где угодно. Одно не учли авторы письма, что в действительности я со своей семьей сам, если можно так выразиться, отдыхал в этом отеле. С 13 по 26 июля. И рассказывал только о том, что сам видел.

Ваучер, фото— и видеосвидетельства: вот младший сын с восторгом плещется в детском бассейне в первый день отдыха, вот они вместе с братом. На следующий день один из гидов намекнул, что лучше в первые два-три дня не пускать детей в бассейн. Без подробностей. И только из Интернета мы узнали, чего на самом деле надо бояться, но было уже поздно. Оба сына подхватили вирус в первый же день, но они еще легко его перенесли — пару дней температура, потом сыпь почти по всему телу. Картина не такая ужасающая, как у других маленьких пациентов.

В нашем «Кристале», как мы потом выяснили, болели очень многие. Все, с кем мы общались, а это пять семей. Детей с такой же сыпью мы видели каждый день у бассейнов и на море. А зафиксированных случаев, как пишут в письме турки, не было по той причине, что даже самым тяжелым пациентам, которых из «Кристала» увозили на скорой, местные врачи ставили диагноз — перегрев на солнце. И так во многих отелях.

Вот, что говорят туристы и их близкие:

"У нас там знакомые обращались, я их просила, чтобы они взяли бумагу. Кроме рецепта и кроме чека за лекарства им ничего больше не предоставляли".

"В больницу нас не брали. Ставили все, что угодно, стрептодермию, контактный дерматит, но только не вирус Коксаки".

"Мне было ужасно больно ходить, а есть не совсем хорошо. У меня ногти слезали".

Юлия Понявина едва не потеряла свою маленькую дочь Алису , которой в госпитале зачем-то начали колоть антибиотики. «Я об этом узнала только после того, как увидела, что мой ребенок превращается в овощ, голова не держалась, не фокусировалась совершенно дочка. Смотрела в разные стороны», — вспоминает женщина.

Домой, в Петербург летели с такими же. «Было много людей с сыпью. Плюс с нами соседка, девушка сидела, спросила: „У вас Коксаки?“ Я ответила да. Они это пережили чуть раньше», — рассказывает Юлия.

Прямо из аэропорта помчались в НИИ детских инфекций. Возможно, это и спасло Алису. «Рука ее вся была в пузырях, по-моему, уже начала кожа сниматься», — говорит Юлия.

Из всех 85 известных науке энтеровирусов, Коксаки — один из самых опасных. Вакцины от него до сих пор нет, а вот осложнения, хоть и редко, но могут быть очень серьезными, вплоть до вирусного менингита или миокардита — это поражение сердечной мышцы.

"Мы попали на операцию, срочную. Нам сказали, что если бы мы чуть-чуть подождали, у ребенка пошло бы осложнение на мозг. То есть мы бы просто лишились своего сына. Как нам отдых аукнулся", — говорит Алиса Цветкова из Челябинска.

Турция и сейчас не считает происходящее проблемой. В отелях утверждают, что у них вируса нет, а на официальный запрос Роспотребнадзора турецкий Минздрав ответил только спустя неделю.

Турецкая сторона признает, что «в клиники и больницы провинции Анталья с различными симптомами обратились 348 человек, будет продолжена тщательная дезинфекция мест общего пользования, в первую очередь бассейнов». Ну, хоть что-то.

"Энтеровирус не относится к группе карантинных заболеваний, карантинное это чума, холера, мы бы вас просто не пустили. Это не заболевание, требующее санитарно-охранной территории. Мы, врачи, санитарная служба, вам объявили, что там вы можете заразиться, радикальных способов предотвращения нет, дальше на ваше усмотрение — вы можете сдать билет", — пояснил Владимир Никифоров , главный инфекционист ФМБА России.

А вот с этим не все так просто. На российские турфирмы обрушился настоящий шквал требований со стороны клиентов об аннулировании проплаченных туров. Ехать за вирусом мало кому хочется. Ассоциация туроператоров России считает, что такие вопросы могут решаться в лучшем случае по согласию сторон.

"Турист может рассчитывать на расторжении договора и возвращении в полном объеме только в судебном порядке. Если он подает заявление в суд. Дальше идет рассмотрение. Если суд присуждает, он может получить стоимость тура в полном объеме", — заявила Майя Ломидзе , исполнительный директор Ассоциации туроператоров России

Александр Неклюдов с семьей тоже собирался на турецкий курорт. «Начали названивать туроператору. Туроператор, естественно, говорит, что расторгнет без проблем, но мы потеряем порядка 50 процентов стоимости тура», — рассказывает он. Но Александр хочет вернуть все деньги и подготовил линию защиты.

"В соответствии с законом о защите прав потребителей и законом об основах туристкой деятельности в РФ предусмотрено право на безопасность туристской услуги. Туристы вправе отказаться от приобретенного тура и потребовать вернуть стоимость полную, уплаченную за путевку", — пояснил Андрей Пучковский, заместитель начальника Управления защиты прав потребителей «Роспотребнадзора».

А что делать тем, кто по факту все же отдохнул, пусть и так? Сейчас в Турции остаются около 400 тысяч россиян.