Почему задержанному в Турции россиянину вынесли приговор за один день



Арестованного на юге Турции россиянина Рената Бакиева , которого местные власти подозревают в подготовке теракта против военнослужащих США, ранее уже приговаривали к шести годам и трём месяцам тюремного заключения. Этот вердикт был заочно вынесен турецким судом по обвинению в причастности Бакиева к террористической группировке «Исламское государство» *. В контакты с ИГ, по данным турецкого следствия, он вступал во время прошлого посещения страны. Арестовать его, однако, удалось только после недавнего возвращения. В то же время следствие по нашумевшему новому делу о подготовке атаки на самолёт ВВС США продолжается. По данным российских СМИ, задержанного, уроженца Татарстана, с марта 2016 года разыскивают и на родине —по подозрению в участии в незаконном вооружённом формировании.

Задержанный в Турции россиянин Ренат Бакиев, подозреваемый в подготовке теракта против американских военных, был приговорён к шести годам и трём месяцам тюремного заключения. Местные СМИ сообщили об этом через день после новости о его аресте, чем вызвали в России немалое удивление — прежде всего скоростью вынесения приговоров турецким правосудием.



Однако вскоре стало известно, что шестилетний срок Бакирев получил по другому делу. Издание Sabah уточняет, что турецкий суд ранее заочно вынес приговор Бакиеву по обвинению в причастности к террористической группировке «Исламское государство»*. Позднее турецкие спецслужбы также сообщили, что россиянин был задержан ещё в июле, а 10 августа информация о задержании только появилась в прессе.



Шесть лет за возвращение



По информации источников Sabah в полиции, в прошлом Бакиева уже арестовывали на турецко-сирийской границе в провинции Килис, но затем он был депортирован обратно в Сирию.



После этого против Бакиева было возбуждено уголовное дело, а затем суд Килиса заочно приговорил россиянина к шести годам и трём месяцам тюрьмы. Точная дата этих событий не называется.



На этом основании россиянин должен был быть арестован вновь, если попытается въехать обратно в Турцию. С тех пор 23-летний Бакиев числился в розыске.



Однако в четверг, 10 августа, турецкие СМИ сообщили о новом задержании предполагаемого боевика ИГ — но не по старому делу, а по подозрению в подготовке атаки на американский военный самолёт с использованием беспилотника в районе авиабазы Инджирлик на юге Турции. В настоящее время Бакиев находится под следствием именно по этому делу.



Как стало известно, антитеррористическая полиция провела специальную операцию после получения разведданных о том, что Бакиев якобы проводит рекогносцировку местности в районе авиабазы Инджирлик, а также готовит атаку на молельный дом алевитов в Адане.



Проследив за подозреваемым, полицейские приняли решение о проведении операции по его захвату.



Турецкие СМИ сообщили, что в своих показаниях Бакиев якобы признал свою верность террористической группировке и назвал алевитов «врагами Бога». Он также добавил, что ранее планировал совершить нападение на американских военнослужащих в Сирии, однако не преуспел.



После допроса в полиции задержанный был направлен в суд.



По информации Haberturk, полиция обнаружила переписку россиянина с другим членом «Исламского государства» в мессенджере Telegram. Речь шла о покупке беспилотника для совершения атаки на самолёт американских ВВС.



В Турции задержали россиянина, планировавшего сбить американский самолёт с помощью дрона



Без ответа



За прошедшие сутки с момента появления информации о задержании россиянина в Турции официальные власти пока так и не ответили на запросы российского дипломатического представительства в Анкаре на этот счёт.



«Российское посольство незамедлительно направило турецким властям все необходимые запросы. Ответа пока не поступало. Будем следить за соблюдением процессуальных прав российского гражданина и оказывать ему консульскую помощь», — сообщили на официальной странице российского посольства в Анкаре.



«Я не считаю обвинения турецких спецслужб голословными — всё-таки это очень серьёзная организация. Думаю, что этот боевик был просто сумасшедшим, или же у него были другие планы, которые пока не разглашаются», — заявил Сивков.



При этом саму задумку попытаться сбить боевой самолёт ВВС США при помощи обычного беспилотника доктор военных наук назвал «чистым безумием».



«Сбить военный самолёт беспилотником, учитывая, что этот террорист не мог получить доступ к полноценному ударному БПЛА, практически невозможно. Это то же самое, что попробовать сбить его палкой, — подчеркнул собеседник агентства. — У таких беспилотников нет вооружения, да и их скорость несоизмерима со скоростью полноценного боевого самолёта, которая составляет от 700 до 1000 километров в час».



«Учился в Казани»





По данным агентства «Татар-информ», задержанный в Турции является уроженцем Татарстана. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что Бакиев родился в Альметьевском районе республики, учился в одном из казанских вузов.

«Ренат Бакиев с марта 2016 года находится в базах розыска силовиков по подозрению в участии в незаконном вооружённом формировании, возможно, на территории другого государства», — сообщил источник.



* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.