Россиян предупредили о риске грядущего подорожания продуктов



Продовольственная инфляция в России может повысится из-за сокращения урожая отдельных видов овощей и фруктов. Об этом в пятницу, 11 августа, предупреждает ЦБ

«В ближайшие месяцы сохраняется риск повышения продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов, что может также привести к росту инфляционных ожиданий», — сказано в сообщении регулятора.



Неблагоприятные погодные условия, наблюдаемые в Центральном регионе и Поволжье, могут снизить урожайность отдельных овощных культур как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах и привести к росту цен в данных областях.



Тем не менее, масштаб сезонного снижения цен превзошел ожидания ЦБ. Годовой прирост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 6,9 процента после 11,6 процента в июне. Инфляция на непродовольственном рынке опустилась до 3,7 процента, стоимость услуг росла на 4,1 процента.





Регулятор отмечает, что для дальнейшего закрепления инфляции вблизи четырех процентов необходимо сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.





Ранее, 9 августа, Минэкономразвития сообщило, что цены на плодоовощную продукцию могут снизиться на 15 процентов в ближайшие месяцы.

По данным Росстата, инфляция в июле замедлилась до 3,9 процента по сравнению с июлем прошлого года.

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