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Украина разорвала соглашение с Россией по экспорту военной продукции в третьи страны
Правительство Украины приняло постановление о расторжении соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны.
«Решение принято», — приводит РИА Новости слова премьера.
Как устроен мировой экспорт
Трансляцию заседания украинского кабинета министров вёл телеканал «112 Украина».
Ранее сообщалось, что украинское правительство намерено аннулировать соглашение с Россией о порядке взаимодействия при экспорте товаров военного назначения в третьи страны.
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