Украина разорвала соглашение с Россией по экспорту военной продукции в третьи страны



Правительство Украины приняло постановление о расторжении соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны.

Как устроен мировой экспорт



Трансляцию заседания украинского кабинета министров вёл телеканал «112 Украина».



Ранее сообщалось, что украинское правительство намерено аннулировать соглашение с Россией о порядке взаимодействия при экспорте товаров военного назначения в третьи страны.