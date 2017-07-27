Исследователи в США связали популярность вейпов со снижением числа курильщиков

Американские исследователи выяснили, что рост пользователей электронных сигарет (вейпов) в США среди взрослого населения сопровождается заметным ростом числа людей, бросающих или бросивших курить. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование ученых из Калифорнийского университета.

Согласно полученным результатам, люди, которые перешли на электронные сигареты, предпринимали больше попыток бросить курить, чем те, кто вейпами не пользовался (65% против 40%), и им чаще удалось отказываться от табака.

Исследователи уверяют, что их результаты базируются на самой крупной и репрезентативной к настоящему моменту выборке среди приверженцев электронных сигарет. В связи с этим они называют полученные данные "веским основанием" для заявлений о том, что вейп помогает снизить число курильщиков табака.

Агентство, однако, подчеркивает, что на сегодняшний день в мировом ученом сообществе нет единой позиции по электронным сигаретам. Одни считают, что это действительно помогает отказаться от табака, тогда как другие уверены, что вейп подталкивает молодых людей на курение обычных сигарет.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области запретили продажу вейпов несовершеннолетним.