Беги, Михо, беги!

Президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил украинского гражданства скандального бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили . Формальным поводом для сенсационного и знакового решения стала якобы недостоверная информация, поданная Саакашвили при оформлении гражданства. Что ждет одиозного политика после этого решения и зачем украинские власти пошли на столь радикальный шаг, разбиралась «Лента.ру»

Михаил Саакашвили пробыл гражданином Украины немногим более двух лет. Указ о предоставлении гражданства бывшему президенту Грузии Порошенко подписал 29 мая 2015 года, а уже на следующий день одиозный легионер был назначен главой Одесской облгосадминистрации. Надо отметить, что соответствующее решение украинский лидер принял не вдруг: Саакашвили был внештатным советником Порошенко с февраля 2015 года и усиленно занимался изучением местного политического ландшафта. Едва ли не сразу после назначения губернатором его уже начали сватать на пост премьер-министра Украины. Экс-глава Грузии, которому все происходящее явно льстило, свои планы очертил следующим образом: «Премьер Украины? Какая глупость, у меня нет никаких политических амбиций в Украине... Когда я хорошо завершу этот проект в Одессе... Ну, как завершу — его невозможно завершить... Когда мы раскрутим его, я с большим удовольствием вернусь обратно в Грузию, продолжу свою грузинскую деятельность».

Что в реальности вышло из этого «проекта» — хорошо известно. Долго терпеть экстравагантные даже по украинским меркам выходки Саакашвили в Киеве не смогли: в ноябре прошлого года его «ушли» с поста губернатора, а откровенные персональные наезды на Порошенко не оставили ему другого варианта, кроме как перейти в жесткую оппозицию.

Михо, как называют его на Украине, пообещал сосредоточиться на раскрутке собственной политической партии с прицелом на следующие выборы. И действительно с тех пор этим занимается. Еще в начале года он излучал оптимизм: министерство юстиции официально зарегистрировало его партию «Рух новых сил», а публике с пафосом представили костяк «молодой и перспективной» команды. «Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», — радовался отставной губернатор.

Но ближе к лету что-то пошло не так. Сначала Саакашвили в своем фирменном стиле («Ах ты, ублюдок и мерзавец»!) влез в очередной скандал с министром юстиции. Причиной гнева стало то, что ведомство якобы зарегистрировало политическую силу с названием «Блок Михаила Саакашвили», но на подставного человека, который для этого вроде как специально изменил имя. В июне грузинского легионера забросали яйцами с зеленкой во время «рекламного» выступления в Кривом Роге (Днепропетровская область). Саакашвили над ответом долго не думал и следующий тур организовал на «святую землю» — в Винницкую область (этот регион считается неприкосновенной домашней вотчиной Порошенко и его команды). Итог был более чем предсказуемым: малоприятная встреча и атака зеленкой. После этого беглый экс-президент показал всю широту своей души, выставив Порошенко счет на 50 евро за испорченную футболку.

Судя по всему, визит в Винницу и стал каплей, окончательно переполнившей чашу терпения украинского лидера. До Порошенко, который и сам не слишком деликатничает во внутриполитической борьбе, окончательно дошло, что для Саакашвили не существует табу и границ. Тем более что тот пошел ва-банк. «Мы объявляем всеобщую мобилизацию и инициируем создание штабов совместных действий... По закону, этому парламенту осталось управлять страной еще два года. У нас нет на это времени! Игра в наперстки с украинским народом должна закончиться!» — с таким призывом Саакашвили выступил 20 июля, подчеркнув, что его целью является «снесение этой проворовавшейся олигархической власти».

Обнародование информации о лишении Саакашвили украинского гражданства банальным не назовешь. Первоисточником почему-то выступил персонаж не менее скандальный, чем главный фигурант дела: депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук . «Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки… Прощай, Мишка, прощай», — вбросил информацию нардеп. Именно Мосийчук почему-то назвал изгоняемого «грузинским Януковичем», что тут же стало популярным интернет-мемом.

Когда информационное пространство вовсю бурлило, с официальным подтверждением выступила Государственная миграционная служба Украины. В ведомстве объяснили, в чем конкретно проблема: в документах, которые заполнял Саакашвили для получения украинского гражданства, было указано, что он не находится под следствием на Украине или за ее пределами, а на самом деле на территории Грузии он был заочно арестован. Впрочем, медиа и после этого осторожничали, намереваясь дождаться соответствующего указа. Но довольно быстро стало понятно, что такой документ администрация президента (АП) вообще обнародовать не намерена. «В соответствии с законодательством о защите персональных данных этот нормативный акт не подлежит публикации, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности — персональные данные», — говорится в ответе АП на запрос «Интерфакс-Украина»

Надо подчеркнуть, что по закону такого рода решения глава Украины единолично не принимает. Сначала свое мнение высказывает миграционная служба, на основании чего создается специальная комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины; президент лишь визирует итоговое решение. Таким образом, дело обставлено так, что у Порошенко — хотя все причастные все понимают об этой истории — есть формальный предлог уйти от ответственности, свалив все на упомянутые ведомства. Излишняя секретность — не единственное слабое место украинских властей в этом деле. В миграционной службе сообщили, что запрос, на основании которого формально началось лишение Саакашвили гражданства, подал депутат-радикал Андрей Лозовой . Последний, однако, уже выступил с публичным опровержением, а значит, совершенно неясно, сможет ли Киев подтвердить правомерность своих действий, если Саакашвили пойдет в Европейский суд (что, судя по его настрою, вполне вероятно).

Пока же гонимый политик и его соратники ограничиваются крайне агрессивными высказываниями. Саакашвили заверил, что будет добиваться «законного права» вернуться на Украину (вся спецоперация состоялась, когда он отправился за границу, по ряду свидетельств — в США), констатировал, что Порошенко «перешел черту» и ему грозит «неминуемое поражение». Понятно, что в этой истории не обошлось без вездесущего «российского следа». Экс-президент полагает, что случившееся — результат недавнего визита украинского лидера в Грузию: «Порошенко ездил в Грузию не налаживать связи между странами, он поехал туда для очередного договорняка, на этот раз — двух олигархических режимов: украинского Порошенко и пророссийского Иванишвили. И они придумали, что якобы предоставили ГПУ (Генпрокуратуре Украины — прим. «Ленты.ру») новые доказательства в моем деле. Это очередная ложь».

Впрочем, к риторике Михо на Украине уже так привыкли, что на его откровения никто особого внимания не обращает. Попытки партии Саакашвили организовать в Киеве очередной Майдан заранее обречены: 27 июля в центр Киева вышло чуть более сотни его сторонников.

Сейчас два главных вопроса на повестке — почему Порошенко решился на такой шаг и что будет дальше с его грузинским оппонентом. Попробуем разобраться. Саакашвили, обещая украинской власти всевозможные кары, уже заявил, что никакого другого гражданства у него сейчас нет, и в любом случае он остается в Киеве. Впрочем, вряд ли к этим словам можно отнестись серьезно. Общеизвестно, что есть две страны, с пребыванием в которых у экс-президента проблем не будет: США и Нидерланды (жена Саакашвили Сандра Рулофс — уроженка последней). Неслучайно украинские политики, комментирующие скандал, троллят бывшего одесского губернатора советами начать очередной виток политической карьеры именно там. «Теперь у Михаила Саакашвили есть шанс попробовать реализовать себя в Нидерландах или в США. Но, боюсь, там не так много легковерных граждан, готовых верить в очередного мессию, обещающего всем все уже сейчас и бесплатно», — ехидничает одиозный парламентарий Антон Геращенко

Теоретически Михо действительно может вернуться на Украину, ведь лишение гражданства еще не означает запрет на пребывание в стране. Однако это, безусловно, прогулка по тонкому льду: Порошенко способен в одночасье упрятать за решетку своего недавнего друга, не говоря уже о выдаче Саакашвили властям Грузии, хотя ранее Киев дважды отказывал Тбилиси после соответствующих обращений. Теперь ситуация кардинально изменилась, и гонимого политика из аэропорта «Борисполь» могут первым же рейсом отправить в Тбилиси. Такой сценарий уже предложили некоторые украинские депутаты.

Что же касается причин — версий хоть отбавляй. Безусловно, во многом Порошенко движут личные мотивы, ведь о его обидчивости и мстительности на Украине ходят легенды. Создан весьма удобный прецедент, которым нынешний украинский президент может при необходимости пользоваться. Пусть игроков формата Михо не так много, но они есть и могут появиться в будущем, ведь неизвестно, кого Запад захочет интегрировать в украинскую власть из тех или иных соображений. Пока же претендент номер один на выход по этому сценарию — Игорь Коломойский , обладающий целой коллекцией паспортов разных стран. Видимо, олигарх, всегда без комплексов поносивший Саакашвили на чем свет стоит, почувствовал, куда дует ветер. «Лишение гражданства Саакашвили — это позорное пятно на репутации нашего государства... Если меня когда-нибудь лишат гражданства, его компания будет весьма почетной», — обескуражил он публику своим заявлением.

Еще один глобальный фактор, влияющий на ситуацию — приближающиеся выборы. Саакашвили, разумеется, даже близко не был конкурентом ни Порошенко с его административным ресурсом, ни другим рейтинговым политикам. Однако он опытный интриган, который хорошо знает, как взорвать ситуацию и смешать все карты на столе. Протащить свою партию в Верховную Раду (нужно минимум пять процентов голосов) — задача, которую он мог бы решить, а там пространства для маневров значительно прибавится. Или даже организовать переворот в стране. Такие неожиданности киевскому режиму абсолютно не нужны, и в этом смысле решение Порошенко выгодно всей политической элите