Канцлер Австрии исключил вступлении Турции в ЕС

Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что Турция "никогда не вступит" в Евросоюз . Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Европа никогда не сможет переварить вступление Турции [в ЕС] хотя бы по чисто экономическим причинам. Как это должно выглядеть?" - сказал Керн.

По его словам, настало время сказать Анкаре, что она не может и надеяться на членство в ЕС. Керн добавил, что в вопросах нарушения прав человека Турция "перешла все красные линии".