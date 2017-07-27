Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Канцлер Австрии исключил вступлении Турции в ЕС

Канцлер Австрии исключил вступлении Турции в ЕС
Фото:
Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что Турция "никогда не вступит" в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Европа никогда не сможет переварить вступление Турции [в ЕС] хотя бы по чисто экономическим причинам. Как это должно выглядеть?" - сказал Керн.
По его словам, настало время сказать Анкаре, что она не может и надеяться на членство в ЕС. Керн добавил, что в вопросах нарушения прав человека Турция "перешла все красные линии".
Ранее Европарламент попросил приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС.
Еще 15 источников
В мире Главное
Европарламент ЕС
Кристиан Керн
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости