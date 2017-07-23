Спецпредставитель Госдепа о ситуации в Донбассе: это не замороженный конфликт, а «горячая война»



Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время своей первой поездки в Донбасс назвал ситуацию на территории Донецкой и Луганской областей Украины «горячей войной». Об этом сообщает через соцсеть Facebook пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО) Украины.

«Я приехал сюда (в штаб оперативно-тактический группировки "Донецк" – прим. RNS) лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать - это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина процветающее государство, — приводит слова Курта Волкера пресс-служба штаба АТО. — Наша главная задача - восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока - человеческие жизни».



Делегация Госдепа во главе с Волкером и (в нее вошли, среди прочих военный атташе при посольстве США на Украине полковник Пол Шмидт и американским посол в Киеве Мэри Йованович) посетила прифронтовой населенный пункт Авдеевка. Там она провела встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города, посетила отремонтированную школу и Авдеевский коксохимический завод.



По словам Курта Волкера, после визита в Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО с союзниками США.