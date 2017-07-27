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Симметричный ответ: как Россия отреагирует на новые санкции США
Москва симметрично ответит на новые санкции Вашингтона, если президент США Дональд Трамп подпишет документ об ограничительных мерах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в МИД РФ.
По словам собеседников издания, власти РФ могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения.
Кроме того, из страны могут быть высланы 35 американских дипломатов, то же число представителей посольства РФ в Вашингтоне покинуло США в декабре прошлого года из-за указа экс-президента Барака Обамы. Также российские власти задумались над ограничением максимального количества сотрудников американской дипмиссии в Москве. Сейчас их больше, чем россиян, которые работают в посольстве в Вашингтоне.
Как отмечает «Коммерсант», «в остальном абсолютно симметричные санкции России действительно будут малоэффективными». Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подчеркнул, что у РФ «не настолько развиты отношения торгово-экономические и инвестиционные с Соединенными Штатами, чтобы уколоть наших американских в кавычках «друзей. В качестве возможных чувствительных для США «уколов» он назвал отказ от поставок в Штаты российских двигателей РД-180 и сворачивание сотрудничества по МКС.
В 2016 году прямой товарооборот между странами составил всего 20,2 миллиарда долларов и распределен он примерно пополам. Из США в Россию поставляется в основном продукция машиностроения и прочее высокотехнологическое оборудование (для энергетики и нефтедобычи и переработки, при этом треть импорта идет под грифом «секретный код»).
«Коммерсант» подчеркивает, что США в течение последних десятилетий «критически зависят» от поставок российского обогащенного уранового продукта (ОУП) для своих АЭС.
В качестве несимметричного шага Москва может отказаться от сотрудничества с Вашингтоном по проблеме КНДР в Совете Безопасности ООН.
Первоначальная версия законопроекта о новых санкциях США против РФ была одобрена сенатом еще 15 июня, однако дальнейшее продвижение документа остановилось в палате представителей. О том, что Штаты готовят новый вариант законопроекта, стало известно 22 июля. Согласно документу, президент США будет ограничен в вопросах о смягчении или снятии санкций с России и Ирана. Также в законопроекте сохранились санкционные положения по энергетике, направленные в том числе против «Северного потока-2».
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