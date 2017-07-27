"Ъ" узнал о возможном ответе России на американские санкции

Российский МИД может зеркально ответить на новые санкции США в отношении России, выслав американских дипломатов из Москвы. Об этом пишет "Коммерсантъ"

По словам источников во внешнеполитическом ведомстве, российские власти могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору, поскольку новые санкции сделают невозможным возврат российской дипсобственности в Вашингтоне, изъятой в декабре прошлого года.

Помимо этого Москва может выслать 35 американских дипломатов. Столько же сотрудников российского посольства в Вашингтоне власти США выслали в конце 2016 года.

О возможном симметричном ответе российского МИДа газете "Известия" также сообщал источник 11 июля.

Также среди рычагов давления на Вашингтон "Ъ" отмечает ряд экономических мер, однако подчеркивается, что некоторые из них могут ударить и по России.