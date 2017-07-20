Вблизи Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,6

На северо-востоке Японии в районе перфектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,6, передает РИА "Новости"

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, очаг залегал на глубине 40 километров.

Подземные толчки ощущались в 17 префектурах, в префектурах Мияги и Фукусима сила толчков составила 4 балла по японской шкале.

Угрозы цунами нет. Информация о разрушениях и пострадавших также не поступала.

Ранее сообщалось, что у берегов КНДР произошло землетрясение магнитудой 5,8.