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Вблизи Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,6
На северо-востоке Японии в районе перфектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,6, передает РИА "Новости".
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, очаг залегал на глубине 40 километров.
Подземные толчки ощущались в 17 префектурах, в префектурах Мияги и Фукусима сила толчков составила 4 балла по японской шкале.
Угрозы цунами нет. Информация о разрушениях и пострадавших также не поступала.
Ранее сообщалось, что у берегов КНДР произошло землетрясение магнитудой 5,8.
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