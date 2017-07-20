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Трамп сожалеет о назначении Сешнса генпрокурором США
Президент США Дональд Трамп заявил, что сожалеет о назначении Джеффа Сешнса генпрокурором США из-за его отстранения от расследования о якобы вмешательстве России в президентские выборы, пишет The New York Times.
"Сешнс никогда не должен был отстраняться, а если он собирался отстраниться, он должен был сказать мне об этом перед вступлением в должность, и я бы выбрал кого-нибудь другого", - сказал Трамп.
По словам американского лидера, генпрокурор поступил "очень нечестно по отношению к президенту".
Ранее сообщалось, что Сэшнс решил выступить на открытых слушаниях по "делу России".
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