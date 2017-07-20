Трамп сожалеет о назначении Сешнса генпрокурором США

"Сешнс никогда не должен был отстраняться, а если он собирался отстраниться, он должен был сказать мне об этом перед вступлением в должность, и я бы выбрал кого-нибудь другого", - сказал Трамп.

По словам американского лидера, генпрокурор поступил "очень нечестно по отношению к президенту".

Ранее сообщалось, что Сэшнс решил выступить на открытых слушаниях по "делу России".