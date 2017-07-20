СМИ: Самолёт Lufthansa экстренно сел на Кипре из-за сломанной кофемашины

Пассажирский самолёт Airbus A330 авиакомпании Lufthansa , выполнявший рейс из Мюнхена в Эр-Рияд, совершил экстренную посадку на Кипре из-за сломанной бортовой кофемашины. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung со ссылкой на агентство DPA

Отмечается, что воздушное судно со 186 пассажирами на борту экстренно село в аэропорту Ларнаки после того, как члены экипажа почувствовали запах гари в салоне. После эвакуации всех пассажиров выяснилось, что причиной запаха стала сломавшаяся кофемашина.

По данным агентства, в скором времени борт продолжит полёт в столицу Саудовской Аравии.

Ранее в Казани из-за задымления на борту экстренно сел вылетевший из Москвы самолёт.