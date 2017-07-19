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Сердюкова не пустили к Путину
Экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова не подпустили к президенту РФ Владимиру Путину на авиасалоне МАКС-2017. Об этом сообщает «Дождь».
По данным телеканала, Путин посетил стенд «Вертолетов России», где его ждал Сердюков. Бывший глава Минобороны попытался поближе подойти к президенту, но ему «так и не дали этого сделать». В итоге они даже не пожали друг другу руки.
Сердюков занимал пост министра обороны в 2007–2012 годах. После своей отставки он стал фигурантом уголовного дела о хищениях в структурах Минобороны. Ему предъявили обвинение в халатности. Следователи заявляли, что на бюджетные деньги была построена дорога к базе отдыха, частично принадлежавшей его зятю. Однако в декабре 2014 года расследование было завершено, а затем его амнистировали на основании боевых заслуг - ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В начале июля стало известно о назначении Сердюкова главой совета директоров «Роствертола». Кроме того, он входит в совет директоров «Вертолетов России» и ОАК, занимая должность индустриального директора авиакластера «Ростеха».
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