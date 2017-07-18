Шэннон и Рябков завершили консультации по российской дипсобственности

Последний укол Обамы

Администрация Барака Обамы 30 декабря 2016 года ввела очередные санкции против РФ, включая выдворение 35-ти российских дипломатов и блокирование доступа к дачным комплексам в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, принадлежащим правительству РФ . Комплексы были защищены дипломатическим иммунитетом, однако Белый дом снял неприкосновенность, ссылаясь на американское законодательство. Обама назвал эти действия ответом на бездоказательно приписываемые России попытки влияния на предвыборную кампанию в США, а также на некие притеснения американских дипломатов в России. Кроме того, он утверждал, что дачи "использовались для ведения разведки".

Москва не признала правомерность этих действий, считая, что они противоречат и международному праву, в том числе Венской конвенции, и американскому законодательству, поскольку нарушают право собственности. Россия отвергала домыслы о вмешательстве в выборы, а также указывала, что дачи, расположенные в сельской местности в десятках километров от Вашингтона и Нью-Йорка, использовались исключительно для отдыха, в том числе для организации детских лагерей для сотрудников дипмиссий.

Тем не менее президент РФ Владимир Путин принял решение в тот момент не отвечать зеркально на последний выпад уходившей администрации Барака Обамы. В Москве решили действовать исходя из политики будущего президента США Дональда Трампа , но оставили за собой право на ответные действия.

Эволюция Трампа

Трамп, на тот момент готовившийся к инаугурации, приветствовал решение российского лидера и назвал его "отличным ходом". Президент США также неоднократно заявлял о возможности нормализации двустороннего диалога и пересмотра санкционной политики против России. Однако после вступления Трампа в должность истерия о "российском влиянии" и неких связях его окружения с представителями РФ не утихла, а, напротив, разгорелась с утроенной силой.

Дополнительно ситуацию осложнил рассматриваемый конгрессом США документ, который закрепил бы санкции против России на уровне закона и ограничил бы полномочия Трампа по их смягчению. Таким образом конгрессмены, поголовно обвиняющие Россию во вмешательстве в выборы в США, отреагировали на слухи о возможности возврата собственности РФ. Законодатели стремятся ограничить политику президента США на российском направлении.

Трамп пока то ли не смог, то ли не захотел тратить свой политический ресурс на то, чтобы пойти наперекор антироссийскому натиску внешнеполитического истеблишмента. Озвучивалась возможность "размена" решения о возврате собственности на согласие РФ снять препятствия для строительства нового консульства США в Санкт-Петербурге. В СМИ циркулировали слухи о том, что дачные комплексы могут быть возвращены с ограничениями, включая отказ в предоставлении им дипломатического иммунитета. В Белом доме также увязывают возможность возврата комплексов с эффективностью сотрудничества на других направлениях.

Кроме того, как рассказывали в МИД РФ, США отказываются выдавать визы для замены высланных в декабре российских дипломатов.

Москва готовит ответ

Такой подход вызвал закономерное разочарование в Москве, где стали напоминать, что Россия оставляет за собой право все же ввести ответные меры, если вопрос с собственностью не будет решен.