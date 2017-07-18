CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие



Военно-морской флот (ВМФ) США провел испытание лазерного оружия в Персидском заливе, сообщает телеканал CNN

По информации телеканала, Система лазерного оружия (LaWS) размещена на транспорт-доке USS Ponce.



"Оно более точное, чем пуля. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей или только в отношении… наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей", — заявил капитан корабля Кристофер Уэлс.



Как отмечает телеканал, LaWS поражает цель "со скоростью света", в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. "Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света", — приводит телеканал слова лейтенанта Кейла Хьюза (Cale Hughes).



По информации телеканала, для тестирования лазерного оружия ВМФ запустили цель в виде беспилотного самолета, команда по обслуживанию лазера навела оружие на цель, крыло беспилотника загорелось "в одно мгновение", и он упал в море. Удар произошел "беззвучно и незаметно".



Как отметил Хьюз, нет необходимости "вести" цель, так как поражение цели происходит очень быстро. "Оно действует в невидимой части электромагнитного спектра, поэтому не видно луча, оно не производит никаких звуков, оно полностью беззвучно и невероятно эффективно в том, что делает", — заявил Хьюз. Капитан Уэллс добавил, что использование подобного оружия значительно снижает побочный ущерб.



Отмечается, что для функционирования оружия нужен только запас электричества, которое поступает из небольшого генератора и три человека для обслуживания лазера. Лейтенант Хьюз оценил стоимость одного использования оружия в один доллар.



Как отмечает телеканал, сегодня лазерное оружие нацелено на выведение из строя воздушных судов и небольших лодок. На вопрос телеканала по поводу того, сможет ли LaWS сбить ракету, Хьюз ответил "может быть".