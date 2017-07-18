В Камчатском крае объявили угрозу цунами из-за землетрясения

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что в связи с землетрясением объявлена угроза цунами, передает "Интерфакс"

"По словам специалистов камчатского центра "Цунами", к селу Никольское возможен подход волны цунами, но ее высота не составит более 50 см", - сообщил представитель ведомства.

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН отметили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7, которое произошло на границе Тихого океана и Берингова моря.

"Сейсмическое событие произошло во вторник в 11:34 по местному времени (2:34 мск). Его эпицентр находился в 288 км юго-восточнее расположенного на командорском о. Беринга села Никольское Алеутского района (это ближайший населенный пункт), - сообщил представитель службы.

В МЧС также добавили, что подземные толчки (силой до двух баллов) ощутили жители села Никольского и отдельных районов Петропавловска-Камчатского.