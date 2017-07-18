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Трамп потребовал от Мадуро отказаться от созыва учредительного собрания
Президент США Дональд Трамп заявил, что если администрация президента Николаса Мадуро не отменит своих планов созвать 30 июля учредительное собрание, то Вашингтон предпримет «решительные и быстрые экономические действия».
«Вчера венесуэльский народ вновь дал понять, что он выступают за демократию, свободу и верховенство закона. Тем не менее, их сильные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором», — отмечается в заявлении.
Трамп отметил, что «Соединенные Штаты не будут стоять в стороне в то время как Венесуэла рушится».
По словам президента, США — вместе с народом Венесуэлы в его стремлении «вновь сделать свою страну полноценной и процветающей демократией». Трамп в очередной раз потребовал проведения «свободных и справедливых выборов».
Ранее сообщалось, что большинство венесуэльцев, принявших участие в «народном референдуме», высказались против инициативы Мадуро созвать учредительное собрание. В голосовании приняли участие более семи миллионов человек, против созыва новой ассамблеи высказалось 98 процентов участников плебисцита.
После этого оппозиция призвала к общенациональной 24-часовой забастовке против Мадуро, обвиняя его в игнорировании результатов референдума. Она назначена на четверг, 20 июля.
На 30 июля власти Венесуэлы назначили созыв Учредительного собрания, которое будет наделено полномочиями вносить изменения в Конституцию.
В республике уже несколько месяцев продолжается противостояние между Мадуро и оппозицией. Причиной недовольства стал мощнейший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта страны. Беспорядки идут с начала апреля, из-за них погибли более 90 человек.
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