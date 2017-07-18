В Иране надеются избежать конфликта с Саудовской Аравией из-за Йемена

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил надежду, что конфликт в Йемене не приведет к прямой конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией, передает Reuters

Он также надеется, что "никто не выигрывает" от гражданской войны на Аравийском полуострове.

"Мы, конечно, надеемся, что, если мы не согласимся друг с другом по ситуации в Йемене или по ситуации в Сирии, мы все еще сможем работать друг с другом, чтобы положить конец этим ситуациям", - сказал Зариф в ходе визита в Нью-Йорк.

В мае сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал Саудовскую Аравию за "почтение к врагам ислама".

Иран и страны Персидского залива поддерживают противоположные стороны в войнах в Сирии и Йемене.