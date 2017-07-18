Главные события у вас в почте
Трамп пожелал Маккейну скорейшего выздоровления
Президент США Дональд Трамп пожелал сенатору Джону Маккейну поскорее выздоравливать после проведённой недавно операции.
Как сообщает The Hill, своё пожелание Трамп высказал во время шоу «Сделано в Америке» в Белом доме.
«Хочу сказать, что мы все надеемся, что Джону Маккейну вскоре станет лучше, потому что мы скучаем по нему», — сказал американский лидер.
Он также добавил, что ему «нужен голос сенатора», подразумевая голосование по новой программе здравоохранения, которая заменит Obamacare.
Ранее руководитель республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что голосование по отмене реформы экс-президента США Барака Обамы в сфере здравоохранения Obamacare будет отложено в связи с тем, что сенатор Джон Маккейн перенёс операцию и не сможет присутствовать на мероприятии.
Отмечается, что сенатору провели операцию по удалению кровяного сгустка над глазом. По заявлению Маккейна, для восстановления следующие несколько дней он проведёт в Аризоне.
Оставить комментарий