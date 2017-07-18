Трамп пожелал Маккейну скорейшего выздоровления

Как сообщает The Hill, своё пожелание Трамп высказал во время шоу «Сделано в Америке» в Белом доме.



«Хочу сказать, что мы все надеемся, что Джону Маккейну вскоре станет лучше, потому что мы скучаем по нему», — сказал американский лидер.



Он также добавил, что ему «нужен голос сенатора», подразумевая голосование по новой программе здравоохранения, которая заменит Obamacare.





Ранее руководитель республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что голосование по отмене реформы экс-президента США Барака Обамы в сфере здравоохранения Obamacare будет отложено в связи с тем, что сенатор Джон Маккейн перенёс операцию и не сможет присутствовать на мероприятии.

Отмечается, что сенатору провели операцию по удалению кровяного сгустка над глазом. По заявлению Маккейна, для восстановления следующие несколько дней он проведёт в Аризоне.