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Российская военная авиация летает в Сирию через Турцию
Фото: mil.ru
Военный эксперт Диана Михайлова опубликовала данные о маршруте самолета Ил-62М ВКС России, подчеркнув, что российский военный самолет летает через воздушное пространство Турции. В своем блоге она опубликовала данные сайта, отслеживающего полеты военной авиации. Судя по указанному маршруту, борт RA-86559 прибыл из Москвы в Сирию, пролетев над Турцией. «Времена изменились: самолет ВКС РФ летит через воздушное пространство Турции», - отметила Михайлова.
Напомним, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Пилот Су-24 Олег Пешков во время катапультирования был расстрелян с земли боевиками на территории, которую контролируют сирийские туркмены.
После этого не было речи не только о полетах военных самолетов, Москвой были запрещены и чартерные воздушные перевозки между странами.
Перелом в ситуации наступил в июне 2016 года, когда президент России Владимир Путин получил посланиепрезидента Турции Тайипа Эрдогана, который извинился за гибель пилота российского Су-24 в Сирии и выразил готовность восстанавливать отношения с Россией.
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