Российская военная авиация летает в Сирию через Турцию



Военный эксперт Диана Михайлова опубликовала данные о маршруте самолета Ил-62М ВКС России, подчеркнув, что российский военный самолет летает через воздушное пространство Турции. В своем блоге она опубликовала данные сайта, отслеживающего полеты военной авиации. Судя по указанному маршруту, борт RA-86559 прибыл из Москвы в Сирию, пролетев над Турцией. «Времена изменились: самолет ВКС РФ летит через воздушное пространство Турции», - отметила Михайлова.



Напомним, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Пилот Су-24 Олег Пешков во время катапультирования был расстрелян с земли боевиками на территории, которую контролируют сирийские туркмены.

После этого не было речи не только о полетах военных самолетов, Москвой были запрещены и чартерные воздушные перевозки между странами.

