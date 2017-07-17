Российские футболистки впервые выиграли матч на ЧЕ

Женская сборная России по футболу обыграла Италию в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2017 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В следующей встрече россиянки сыграют с командой Швеции. Игра пройдет в пятницу, 21 июля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

До старта нынешних соревнований российская национальная команда с 1993 года приняла участие в пяти чемпионатах Европы. На континентальных турнирах россиянки сыграли 14 матчей, в которых потерпели 11 поражения и три встречи свели вничью.

Чемпионат Европы проходит с 16 июля по 6 августа в Нидерландах. Сборная России выступает в одной группе с командами Италии, Швеции и Германии.