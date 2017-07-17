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В Белом доме назвали условие возврата российской дипсобственности
Вашингтон не собирается возвращать российскую дипломатическую собственность без получения "чего-то взамен". Об этом РИА Новости заявил высокопоставленный чиновник в Белом доме. Так он ответил на вопрос о том, какую позицию занимает новая американская администрация по данной проблеме.
Между тем сегодня, 17 июля, в Вашингтоне состоится второй раунд консультаций заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Главным вопросом встречи станет тема российской дипсобственности. От результатов этих консультаций зависит возможное принятие Москвой ответных мер.
Напомним, администрация президента США Барака Обамы в конце прошлого года приняла пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов". В частности, был закрыт доступ к двум жилым комплексам - загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.
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