СМИ: Минздрав рассматривает идею запрета алкоголя в выходные

Министерстве здравоохранения России обсуждают вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни, пишет газета "Известия"

Отмечается, что с подобной идеей выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, где посчитали, что в настоящее время существует недостаточно шагов в вопросе борьбы со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма.

"Отсутствуют ограничения на продажу алкоголя в выходные дни", - говорится в тексте проекта ГНИЦПМ.

Также в центре подчеркнули, что данная мера будет достаточно эффективной.

"Но как это решение будет реализовано - Минздрав решает совместно с другими ведомствами", - добавили в пресс-службе центра.