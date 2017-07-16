Израиль выступил против соглашения России и США

Израиль выступает категорически против плана Москвы и Вашингтона по перемирию на юге Сирии, так как это позволит Ирану расширить присутствие в регионе.

Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на главу правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

По информации издания, премьер-министр изложил свою позицию президенту Франции Эмманюэлю Макрону на встрече в Париже.

Высокопоставленный источник в руководстве Израиля добавил изданию, что причиной недовольства достигнутым перемирием со стороны Иерусалима являются планы Ирана по наращиванию военного присутствия в регионе. Тегеран, по данным властей еврейского государства, намерен построить в Сирии базу для ВВС и морского флота, послать в страну военный контингент и советников. "Это бы изменило картину в регионе в сравнении с тем, что мы наблюдаем сейчас", - приводит газета слова источника.