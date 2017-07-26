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Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против России

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством во вторник, 25 июля, проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.
Это решение активно поддержали как однопартийцы президента США Дональда Трампа по Республиканской партии, так и демократы.
Затем документ должен поступить на рассмотрение сената, а затем на подпись президенту.
Руководство Сената не сообщило, когда они могут рассмотреть законопроект. Белый дом заявил, что президент еще не решил, подпишет ли он этот документ.
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