Алеся Кафельникова показала провокационное видео

Алеся Кафельникова снова взбудоражила своих подписчиков видео, на котором она демонстрирует свою идеальную фигуру. Под постом сразу же появилось много комментариев, в которых поклонники модели выражают свое восхищение внешним видом девушки.

Догадайтесь для чего 😍 #dreamscometrue Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 14 2017 в 4:01 PDT

В своем Инстаграм Алеся часто выкладывает фотографии и видеозаписи, на которых она предстает перед фанатами совершенно в разных нарядах и образах.



Социальную жизнь в Интернете Кафельникова поддерживает активно, начиная с 16 лет. Именно с этого возраста ее карьера модели начала стремительно развиваться. В этот же период Алеся осознала силу своей красоты и начала использовать свой профиль в Инстаграм для продвижения своего имени.



Она часто экспериментировала с внешностью, перекрашивая волосы в яркий цвет, подражая своим кумирам.



Также девушка не забывала делиться новостями о своей личной жизни. В тот момент в сети появлялись все новые фотографии Кафельниковой со своим парнем Никитой, сыном известного ресторатора.



Поклонники девушки переживали вместе с ней и разрыв пары. Но сейчас, девушка начала новую главу в своей жизни.



В начале текущего года пошли слухи о ее отношениях с репером Фараоном. Сам исполнитель не опровергал слухи, а только подпитывал их совместными фотографиями с Алесей.



Сейчас девушка обещает фанатам, что этой осенью, она порадует их новостями. Что же это за новости, всем остается лишь только догадываться