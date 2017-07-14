Главные события у вас в почте
Алеся Кафельникова показала провокационное видео
Алеся Кафельникова снова взбудоражила своих подписчиков видео, на котором она демонстрирует свою идеальную фигуру. Под постом сразу же появилось много комментариев, в которых поклонники модели выражают свое восхищение внешним видом девушки.
В своем Инстаграм Алеся часто выкладывает фотографии и видеозаписи, на которых она предстает перед фанатами совершенно в разных нарядах и образах.
Социальную жизнь в Интернете Кафельникова поддерживает активно, начиная с 16 лет. Именно с этого возраста ее карьера модели начала стремительно развиваться. В этот же период Алеся осознала силу своей красоты и начала использовать свой профиль в Инстаграм для продвижения своего имени.
Она часто экспериментировала с внешностью, перекрашивая волосы в яркий цвет, подражая своим кумирам.
Также девушка не забывала делиться новостями о своей личной жизни. В тот момент в сети появлялись все новые фотографии Кафельниковой со своим парнем Никитой, сыном известного ресторатора.
Поклонники девушки переживали вместе с ней и разрыв пары. Но сейчас, девушка начала новую главу в своей жизни.
В начале текущего года пошли слухи о ее отношениях с репером Фараоном. Сам исполнитель не опровергал слухи, а только подпитывал их совместными фотографиями с Алесей.
Сейчас девушка обещает фанатам, что этой осенью, она порадует их новостями. Что же это за новости, всем остается лишь только догадываться
Оставить комментарий