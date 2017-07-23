"Ближневосточный квартет" обеспокоен ростом напряженности в Иерусалиме

В Иерусалиме сохраняется напряженная обстановка. Трое палестинцев погибли, десятки получили ранения во время волны протестов против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе — одной из главных святынь города. Пятница стала кульминацией выступлений местной мусульманской общины, недовольной установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.



"Представители ближневосточного квартета из Российской Федерации, Соединенных Штатов, Европейского союза и Организации Объединенных наций глубоко обеспокоены эскалацией напряженности и сильными столкновениями, происходящими в Старом Иерусалиме и вокруг него", — говорится в документе.



Представители квартета "решительно осуждают террористические акты, выражают свое сожаление по поводу гибели ни в чем не повинных людей".



Отмечая особую чувствительность, связанную со статусом святых мест в Иерусалиме, квартет подчеркнул необходимость обеспечения там безопасности. "Четверка" призвала "всех проявить максимальную сдержанность, воздерживаться от провокационных действий и работать в направлении деэскалации ситуации".



Квартет также "приветствовал заверения премьер-министра Израиля о том, что статус-кво в святых местах в Иерусалиме будет поддерживаться и уважаться", и поддержал Израиль и Иорданию в стремлении работать вместе, чтобы поддержать этот статус-кво.