Ученые: потепление климата может оставить Землю без авиации

Рост средней температуры на планете может напрямую отразиться на «летучести» самолетов, помешав взлету воздушных судов. К таким выводам пришли ученые под руководством Этана Коффеля из американского Колумбийского университета. Сатья опубликована в междисциплинарном журнале Climatic Change.

Глобальное потепление может стать причиной отмен до трети рейсов в мире. В противном случае — с самолетов придется сливать топливо, снимать багаж или пассажиров.

«Результаты нашего исследования показывают, что ограничения по весу могут оказаться неожиданными издержками для авиакомпаний, и ударить по авиационным перевозкам во всем мире», — считает Коффель.

Дело в воздухе, за счет которого самолет при взлете приобретает подъемную силу. Нагреваясь, воздух расширяется, а его плотность уменьшается. В более разреженном воздухе крылья имеют меньшую подъемную силу, отмечают ученые.

В 2015 году было проведено небольшое исследование. В нем ученые спрогнозировали увеличение в 4 раза отмен рейсов из-за жары в таких американских аэропортах, как Денвер, Феникс, нью-йоркский Ла-Гуардия и вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана. В новом исследовании полученные выводы были применены еще к 15 крупнейшим аэропортам мира — в Европе, на Ближнем Востоке, Китае и Азии.

По мнению ученых, если глобальное потепление продолжится теми же темпами, на некоторых типах самолетов в самые жаркие дни взлетный вес придется снижать на 4%.