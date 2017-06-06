В сети высмеяли пустой стул на саммите G20

В сети посмеялись над фотографией, сделанной во время саммита G20. На оригинальном снимке запечатлены канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Эрдоган и президент США Дональд Трамп, а между ними находился пустой стул. Пользователи предложили свои варианты, кто мог бы занять свободное место
11:45 фоторепортаж
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Участником дискуссии мог бы стать Ждун, эльф Добби из книг о Гарри Поттере, советник министра внутренних дел Украины Илья Кива, актер Алексей Панин, президент России Владимир Путин
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