Как отмечается на сайте, Дюжев, известный по роли Космоса в фильме "Бригада", и Заворотнюк, запомнившаяся ролью няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", попали в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. По таким же причинам в базу "Миротворца" попали Добровольская, участвовавшая в фильмах "Ирония судьбы. Продолжение", "Реальный папа" и других, и Спиваковский, который снимался в фильмах "Серебряный самурай", "Душа шпиона".



При этом, на странице "Миротворца" в Facebook сообщается, что Дюжев стал 999-м российским артистом, который попал в базу сайта.



Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

