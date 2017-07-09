Носику был 51 год. Он умер около двух часов ночи 9 июля. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

«Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено», -- написал Кудрявцев на своей странице в Facebook.