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Умер Антон Носик
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В Москве умер журналист и блогер Антон Носик. О его смерти сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на блогера Илью Варламова. Информацию также подтверждает «Эхо Москвы» и пишет медиаменеджер Демьян Кудрявцев.
Носику был 51 год. Он умер около двух часов ночи 9 июля. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
«Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено», -- написал Кудрявцев на своей странице в Facebook.
Антона Носика называли отцом Рунета. Он был редактором крупнейших новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. Являлся также одним из бывших менеджеров холдинга Рамблер и службы блогов компании SUP, был учредителем благотворительного фонда «Помоги.org».
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