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США и Россия условились создать дипломатический канал по Украине
Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин условились создать дипломатический канал для продвижения урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Условлено создать канал между представителем России и представителем США для того, чтобы использовать эти возможности, которые есть у США, и для продвижения урегулирования на основе минских договорённостей с учётом и опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в нормандском формате», — цитирует ТАСС министра.
Как пишет «Газета.Ru», американская сторона сообщила о назначении специального представителя по Украине, который, как ожидается, в ближайшее время прибудет в Москву.
Ранее Путин сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию на Украине и в Сирии.
7 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего американского посла при НАТО Курта Волкера своим специальным представителем по Украине.
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что приветствует решение Тиллерсона назначить Волкера своим спецпредставителем по Украине.
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