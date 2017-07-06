В Москве в возрасте 63 лет умерла писательница Ирина Ратушинская. Об этом сообщает АПН

Ратушинская писала стихи, прозу, киносценарии. 3 марта 1983 года была осуждена по статье «Антисоветская агитация и пропаганда» и приговорена к 7 годам тюремного заключения.

4 октября 1986 года была помилована. Годы, проведённые в женской колонии в Мордовии, писательница описала в автобиографической книге «Серый – цвет надежды». Ратушинская покинула Советский Союз вместе с мужем Игорем Геращенко и призывали международное сообщество оказывать давление на советские власти за нарушения прав человека. 14 мая 1987 года писательницу и её мужа лишили советского гражданства. Ратушевская преподавала в университете Чикаго. В 1990-х поэтессе выдали российский паспорт, не требуя отказа от британского гражданства. Ратушевская написала сценарии к сериалам «Приключения Мухтара», «Таксистка», «Аэропорт», «Присяжный поверенный».