За коммуналку разрешили не платить

Регионы теперь обязаны размещать всю "коммунальную" информацию в интернете, на сайте государственной информационной системы ЖКХ. Исключение - города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Для них эта обязанность предусмотрена позже.

В противном случае у жильцов есть право не платить до тех пор, пока в их личном кабинете на портале не будет выложена вся требуемая законом информация. Этот экономический стимул в Минкомсвязи РФ считают довольно эффективным.

ГИС ЖКХ позволит гражданам контролировать все расходы своего ТСЖ, в электронной форме направлять жалобы и обращения в органы жилищного надзора, ресурсоснабжающие организации, УК, ТСЖ, передавать показания приборов учета в электронной форме, видеть начисления по квартире и многое другое.

В дальнейшем граждане смогут в ГИС ЖКХ голосовать на общих собраниях по дому, оценивать качество работы управляющей компании в системе - на основе этих оценок будет формироваться рейтинг УК, чтобы потребитель мог осознанно выбирать компанию, которая будет управлять его домом.