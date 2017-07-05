СМИ: представитель Кувейта передал главе МИД Саудовской Аравии ответ Катара на ультиматум



Государственный министр по делам кабинета и министр информации Кувейта шейх Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах передал официальный ответ Катара на требования арабских стран главе МИД Саудовской Аравии Аделю аль-Джубейру. Об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, кувейтский министр встретился с саудовским дипломатом в Джидде.





Ранее информационное агентство KUNA отмечало, что представитель эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха провел встречу с главой Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе.

В среду истек срок ультиматума, выдвинутого Катару Саудовской Аравией, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Египтом, для восстановления разорванных месяц назад отношений. Обозначенные арабскими странами 13 условий в Дохе назвали невыполнимыми и нереалистичными. В перечень требований вошли, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.



Как заявил ранее аль-Джубейр, страны изучат ответ Катара и на заседании 5 июля в Каире примут решение о дальнейших шагах в отношении эмирата.