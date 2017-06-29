Обзор зарубежных СМИ: Как Америка оказалась на грани выживания

Daily Mail рассказало о лохнесском чудовище» из России

В небольшом озере на севере России обнаружили русскую версию известного лохнесского чудовища, пишет Daily Mail . Местный житель во время утренней пробежки заметил странное существо в воде и сфотографировал его.

Уточняется, что чудовище «Несси» обнаружили на озере Ханто в городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. «Я отлично понимаю, что это невозможно, но силуэт напоминал лохнесское чудовище. Оно стояло, не двигалось. Я вытащил телефон, сделал несколько фотографий», – цитирует слова очевидца издание.

Американцы на грани выживания

Американцы страдают от нестабильности своего финансового положения, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung . Миллионы граждан не могут прожить без денег друзей и без обращения к услугам кредитных фирм, говорится в статье.

Так, отмечается, что американская семья, принадлежащая к среднему классу, не сможет обойтись без кредитов ни одного месяца, если муж потеряет работу. По мнению простых американцев, любая автоавария, любая болезнь могут привести их жизнь к финансовой катастрофе. Кроме того, нет никаких надежд, что их дети будут жить лучше. При этом главная причина нестабильного финансового положения – не бедность, а огромные колебания в доходах, с которыми сталкиваются американцы.

Сыну российских шпионов вернули канадское гражданство

После долгих судебных тяжб сын россиян, обвиненных в шпионаже, восстановил свое канадское гражданство. Как пишет The Guardian , молодого человека лишили сертификата о гражданстве, когда ФБР в 2010 году арестовало его родителей.

Алекс и его старший брат Тим выросли во Франции и США и полагали, что их родители были урожденными канадцами, которые получили американское гражданство. Однако в 2010 году их лишили канадского гражданства из-за положения о том, что «дети иностранных правительственных служащих» освобождаются от гражданства Канады по праву рождения. С просьбой о восстановлении гражданства братья обратились в 2015 году.

Трамп сегодня объявит о начале поставок угля в Украину

Президент США Дональд Трамп намерен в течение ближайших суток объявить о начале экспорта угля из США в Украину. Об этом пишут «Вести-Украина» со ссылкой на американские СМИ.

Уточняется, что Трамп сделает соответствующее объявление во время выступления в четверг, 29 июня. В нем он также сообщит о пересмотре ряда норм в энергетической сфере в США и заострит внимание на возможности создания новых рабочих мест.

Кто помог России получить ЧМ-2018

Норвежское издание Nettavisen пишет о том, как Россия выиграла «схватку за ЧМ по футболу в 2018 году». Отмечается, что каждый раз между государствами начинается гигантская экономическая и политическая игра, когда в ФИФА должны выбрать принимающую страну для финала ЧМ. Когда Россия получала право на проведение ЧМ по футболу 2018 года, было то же самое.

Отмечается, что чемпионат в 2018 году мог бы состояться в Австралии – в этот период у страны были хорошие позиции. Однако после того как Россия объявила, что тоже хочет принимать ЧМ по футболу в 2018 году, Австралия начала бороться за ЧМ-2022. «Но многое говорит о том, что Австралию провели», – пишет издание. Так, Катар решил тоже подать заявку на проведение ЧМ-2022. В результате Россия нацелилась на сотрудничество с Катаром и на договоры, учитывающие национальные интересы. В июне 2010 года власти Катара заявили, что Азия поддержит Европу как сторону, принимающую ЧМ-2018. «Наиболее вероятно, что он имел в виду Россию», – пишет газета.