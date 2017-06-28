Обзор зарубежных СМИ: Россию настигли «злые духи», война США с Европой

США объявили войну Европе

Реализация проекта «Северный поток – 2» открывает радужные перспективы для масштабного евразийского партнерства, участником которого является Китай. Как пишет «Печат» , политики Вашингтона восприняли этот проект как антиамериканский заговор, опасаясь, что газопровод «Северный поток – 2» укрепит взаимоотношения России и ЕС и создаст мощный противовес США.

Европа из «партнера» сразу превращается в противника США, если начинает действовать самостоятельно, пишет газета. При этом европейские чиновники заявили Вашингтону, что еврозона будет сама выбирать энергетических партнеров и не станет полагаться на американский выбор. В то же время в некоторых европейских правительствах прозвучала критика по отношению новых антироссийских санкций со стороны США. По заявлениям европейских дипломатов, в основе этих мер, направленных против России, лежит желание Вашингтона сурово наказать те фирмы, которые сотрудничают с российскими энергетическими компаниями, а также участников проекта «Северный поток – 2».

Кэмерона и принца Уильяма уличили в махинациях, связанных с ЧМ-2018

The Daily Telegraph Герцог Кембриджский Уильям и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон оказались впутаны в коррупционную схему, связанную с попыткой Англии получить чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом пишет

Согласно официальному отчету ФИФА, Дэвид Кэмерон и принц Уильям присутствовали на встрече, на которой обсуждалась сделка по обмену голосов между Англией и Южной Кореей. Отмечается, что бывший премьер-министр Великобритании попросил делегацию из Южной Кореи проголосовать за заявку Англии. Британцы в ответ пообещали проголосовать за заявку Южной Кореи на проведение чемпионата в 2022 году. Такая ситуация является нарушением «правил о запрете тайного сговора», говорится в статье.

За год до Мундиаля Россию настигли «злые духи»

В России разразился очередной допинговый скандал: имена 34 российских футболистов, принимавших участие в Чемпионате мира 2014 года, фигурируют в докладе, представленном Ричардом Макклареном. Однако, как пишет Liberation , Россию одолевают и другие «злые духи» – коррупция при строительстве спортивных объектов, а также расизм.

Весь масштаб сложившейся ситуации олицетворяет собой стадион в Санкт-Петербурге, говорится в статье. Затраты на его возведение достигли заоблачных высот, и теперь речь идет о самом дорогом стадионе в мире. Кроме того, международное сообщество обеспокоено вопросом расизма. С этой проблемой поручено справиться бывшему игроку национальной сборной Алексею Смертину . Однако издание пишет, что у России есть и достижения: решена проблема футбольных хулиганов, введена система «паспорт болельщика».

У России нет ничего, кроме «Варяга»

В настоящее время Тихоокеанский флот РФ может рассчитывать только на один военный корабль – крейсер «Варяг». Причем популярные американские корабли типа «Тикондерога» уступают этому российскому крейсеру. Однако, как пишет Sina.com , Россия в ближайшее время не сможет построить еще один ракетный крейсер. По мнению автора статьи, российские власти могли бы приобретать их у Китая.

Издание пишет, что основные характеристики крейсера по-прежнему впечатляют. Россия планирует в будущем оснастить корабль электронным оборудованием, а также установить 8 пусковых установок ПКР «Бальзат» по 2 с каждой стороны. Однако Россия на данный момент и в ближайшем будущем не в силах построить еще один похожий ракетный крейсер. «Россия могла бы приобретать крейсеры у Китая, тем более с быстрой доставкой. Этот вопрос не раз обсуждался внутри страны, но, к сожалению, Россия пока не может на это решиться», – говорится в статье.

Американцы готовы отказаться от алкоголя ради импичмента Трампа

Большинство американцев готовы отказаться от употребления алкоголя, если президентство Дональда Трампа закончится импичментом. Такие данные получены в ходе опроса Detox.net , пишет Independent.