Отдых Обамы на Бали

Бывший президент США Барак Обама вместе с семьей провел отпуск на индонезийском острове Бали. Семья Обамы прокатилась на байдарке, также американцы посетили рисовые террасы Джатилувих. Семья остановилась в отеле Four Seasons Resort Bali, который находится в городе Убуд. Стоимость номера в гостинице составляет около 2,5 тысячи долларов за ночь
11:07 фоторепортаж
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Сам Обама, супруга политика Мишель, их 18-летняя дочь Малия и 16-летняя Саша проплыли по реке Аюгн — самой длинной на Бали. 75-километровая река, по информации газеты, пользуется популярностью среди туристов
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Губернатор Бали Маде Мангку Пастика назвал визит экс-президента США Барака Обамы победой туризма этой индонезийской провинции на международной арене
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