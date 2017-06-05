Отдых Обамы на Бали

Бывший президент США Барак Обама вместе с семьей провел отпуск на индонезийском острове Бали. Семья Обамы прокатилась на байдарке, также американцы посетили рисовые террасы Джатилувих. Семья остановилась в отеле Four Seasons Resort Bali, который находится в городе Убуд. Стоимость номера в гостинице составляет около 2,5 тысячи долларов за ночь