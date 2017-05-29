Самая уродливая собака года

В Калифорнии прошел ежегодный конкурс среди самых уродливых собак. Самой уродливой стал неаполитанский Мастиф по кличке Марта
12:48 фоторепортаж
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Мастиф Марта
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Мастиф Марта
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