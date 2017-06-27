Обзор зарубежных СМИ: Смерть Ан-148. Что сделает Порошенко?

Саудовский король прибудет в Россию за чудо-оружием

В первой половине июля в Москву с официальным визитом должен прилететь король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Это первый визит короля в Россию, после того как он принял бразды правления в начале 2015 года, пишет Akhbar Al-Khaleej

Отмечается, что король Саудовской Аравии намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, Йемене, Ираке, палестинскую проблему и вопросы борьбы с терроризмом. Кроме того, саудовский монарх намерен затронуть проблему вокруг Ирана, а также обсудить ситуацию на рынке нефти. Издание пишет, что Саудовская Аравия, вполне вероятно, попросит в ходе встречи предоставить ей передовые российские системы ПВО – ракетные комплексы С-400. По мнению автора статьи, сделка по продаже оружия между Эр-Риядом и Вашингтоном никак не препятствует этому процессу.

Телесериал «Друзья» может вернуться на экраны

Подтверждений данной информации пока не было, но поклонники сериала пришли в настоящий восторг, узнав эти слухи. Между тем некоторые актеры нашумевшего сериала уже давно заявили, что отказались сниматься в продолжении сериала. Неизвестно пока также, сама ли Лиза Кудроу собирается играть своего персонажа Фиби, или на ее место будет приглашена другая актриса.

Можно ли в России выжить на прожиточный минимум?

Прожиточный минимум в России за три года вырос на треть и сегодня составляет чуть менее 10 тыс. рублей. Удержание низкого уровня прожиточного минимума позволяет властям экономить на социальных выплатах и не портить статистику бедности. Однако, как пишет EurasiaNet.org , эта сумма как минимум вдвое занижена в сравнении с реальными потребностями.

По данным Росстата, средний доход людей, которым хватает денег на еду и одежду, в среднем, превышает два прожиточных минимума. Но часто даже средняя зарплата, значительно превосходящая показатели прожиточного минимума, является едва достаточной для выживания. Корреспондент издания пообщался с семьей из Петербурга и молодым мужчиной из Перми. По мнению граждан, даже среднего для их региона дохода не хватает на жизнь: «Нет денег на одежду, обувь, нет денег на более качественные продукты, нет на путешествия, не хватает на концерты и культурную жизнь».

Украинский «Антонов» возрождается – без российских деталей

Украинская компания «Антонов» впервые представила свой новый самолет Ан-132D за пределами Украины – на авиасалоне Ле Бурже, который состоялся в Париже. Как пишет La Croix , этот самолет должен ознаменовать возрождение компании «Антонов», которая больше не сотрудничает с российскими поставщиками.

Грузовое воздушное судно Ан-132D можно использовать в гражданских и в военных целях: для транспортировки войск (до 75 человек), парашютного десантирования, тушения пожаров. Длина самолета составляет 24,5 м, он способен перевозить груз весом до девяти тонн – причем в любую погоду. Уточнятся, что новыми партнерами компании являются фирмы из Китая, Саудовской Аравии и Запада.

Сталин по-прежнему для россиян – номер один

Иосиф Сталин остается для многих россиян самой выдающейся личностью всех времен. Как сообщает kresy.pl со ссылкой на социологов, такие результаты опроса повторяются на протяжении долгого времени.

Кроме Сталина, который занял первое место, в первую пятерку самых выдающихся россиян попали Владимир Путин, Александр Пушкин, Владимир Ленин и Пётр Первый. Уточняется, что за Сталина проголосовали 38% участников опроса, а за Владимира Путина – 34%.

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