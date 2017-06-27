В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел сильный взрыв, поврежден легковой автомобиль, сообщает Life

Взрыв произошел на пересечении улиц Соломенской и Механизаторов. В результате взрыва был сильно поврежден легковой автомобиль, который в момент происшествия проезжал по перекрестку.

Сообщается, что есть пострадавшие, однако их число неизвестно.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. Территория вокруг места подрыва взрывного устройства оцеплена.